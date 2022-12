Michel Polnareff déclare avoir vécu dans la rue pendant trois ans

Michel Polnareff prépare une nouvelle tournée pour 2023. Il sera de passage à Bruxelles le 30 juin 2023.

En ce moment, il est en tournée médiatique pour promouvoir un nouvel album intitulé "Polnareff chante Polnareff". Un album dans lequel il reprend ses plus grands succès avec comme instruments sa voix et son piano.

Pour le magazine Elle, il est revenu sur une période difficile et méconnue de sa vie. En effet, Michel Polnareff déclare avoir passé quelques années dans la rue : "Tout ce que j’ai appris dans la vie, c’est dans la rue. Je suis parti de chez moi à 17 ans, j’ai passé trois ans sans-abri et j’ai terminé sur les marches a Montmartre."

Le chanteur de "Lettre à France" est revenu sur son passé en revoyant des images de lui plus jeune : "Il est courageux à l'époque. Il parle à une vitesse invraisemblable, on sent qu’il est inquiet pour l’avenir. Je trouve le petit mec bien."

La vie de Michel Polnareff est atypique entre les années passées dans la rue, un père "brutal" comme il le déclare ou encore des succès qui marqueront l'histoire de la chanson française. Les fans de l'Amiral le retrouveront avec bonheur en tournée. Michel Polnareff avait d'ailleurs déclaré au Parisien avoir "une voix bien meilleure qu'avant".