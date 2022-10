Michel Polnareff de retour avec un album de reprises : que penser de la nouvelle version de "Lettre à France" ?

Pourquoi Jean Dujardin s’est-il replongé dans la tragédie du Bataclan ? Quel angle d’attaque a choisi Cédric Jimenez pour évoquer les attentats dans son film Novembre ? Et pour son film White Noise, pourquoi Noah Baumbach est allé rechercher LCD SoundSystem ? Et est-ce vraiment Polnareff à la manœuvre dans l’album Polnareff chante Polnareff ? Le duo belgo-marocain Adil et Bilall a-t-il réussi un film fort avec Rebel ? Comment Jean-Jacques Goldman, retiré de la scène, a donné une chanson au groupe Trois cafés gourmands ? Et le nouveau morceau des Arctic Monkeys confirme-t-il tout le bien qu’on pense d’eux ?

Questions… Et réponses dans La semaine des 5 heures de ce 5 octobre.