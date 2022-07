Michel Platini et Sepp Blatter acquittés des accusations de corruption par la justice suisse

L’ancien président de la FIFA Sepp Blatter et l’ancien président de l’UEFA Michel Platini viennent d’être acquittés par la justice suisse. Ils étaient tous les deux poursuivis pour des faits de corruption.

Le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone n’a pas suivi les réquisitions du parquet, qui avait requis un an de prison avec sursis à l’encontre du Français et huit mois de prison avec sursis pour le Suisse. Les deux accusés ont toujours clamé leur innocence. Le parquet accusait Platini et Blatter d’avoir "obtenu illégalement, au détriment de la FIFA, un paiement de 2 millions de francs suisses" (1,8 million d’euros) "en faveur de Michel Platini". Les deux hommes ont toujours affirmé qu’il s’agissait du règlement d’un contrat oral pour un travail de consultant effectué par le Français pour le compte de la FIFA. Le Français de 66 ans et le Suisse de 86 ans, encouraient jusqu’à 5 ans de prison pour "escroquerie", "gestion déloyale", "abus de confiance" et "faux dans les titres".