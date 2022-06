Michel Philippo, un Tournaisien installé dans les Hautes-Alpes, bientôt sur les bancs de l’Assemblée nationale ?

En France, l’Assemblée nationale accueillera-t-elle bientôt un député tournaisien ? La réponse tombera ce dimanche lors du second tour des élections législatives chez nos voisins. Michel Philippo, 49 ans, candidat NUPES, croit en ses chances. Il mène une fin de campagne tambour battant en rencontrant des habitants de la région de Gap, dans les Hautes-Alpes, ou en débattant avec son adversaire LREM, la députée sortante Pascale Boyer.

Après avoir vécu à Gaurain-Ramecroix (Tournai) à côté de la plus grande cimenterie d’Europe, Michel Philippo et sa famille avaient mis le cap sur le Sud de la France en 2006 après avoir perdu un combat contre l’industrie cimentière. "Après avoir milité contre, j’ai voulu construire pour. Une fois installé dans le village d’Eourres, j’ai travaillé la question de l’autonomie, j’ai développé des stages sur le fait de construire autrement, manger autrement. Et puis je me suis lancé dans un projet citoyen de construction d’un programme politique qui a abouti à ma candidature à cette élection".