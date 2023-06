Michel Mouffe, la peinture en gestation

Michel Mouffe trompe l’œil. Il dupe le regard inattentif qui balaie une toile d’un revers de paupière, car les apparences sont trompeuses. A première vue, le peintre serait un adepte du monochrome. L’œuvre non figurative serait réalisée en une seule couleur. Il serait un héritier du mouvement Supports/Surfaces. Il interrogerait les composants élémentaires de la peinture : le châssis, la toile et la couleur. L’œil pourrait imaginer l’objet d’un artiste minimaliste, mais il ignorerait la présence de l’œuvre. Michel Mouffe accouche d’une peinture habitée par une vibration intérieure. La juxtaposition de petits traits de deux ou plusieurs couleurs différentes fait naître une seule impression colorée. La peinture immobile s’anime dans le regard de qui la fixe patiemment. La transparence de la touche invite à pénétrer en profondeur dans la toile. Le mouvement s’inverse quand elle se gonfle comme un ventre, parce qu’une armature à l’arrière du châssis exerce une poussée vers l’avant et la surface de se tendre comme une peau qui respire.

L’œuvre maîtrisée de Michel Mouffe est silencieuse, mais une limite est franchie quand elle exprime autre chose que sa présence muette. Une toile emprunte à l’abstraction lyrique et flirte avec la peinture de paysage. Un dessin reproduit la branche d’un végétal et l’esthétique tend vers l’art de la tapisserie ou du " papier peint ". Attention, Art décoratif s’abstenir !

Tous les matins du monde, La Patinoire Royale ; A thousand uplands , Galerie Faider, à Bruxelles jusqu’au 23 septembre ( fermeture de la Galerie Faider entre le 21 juillet et le 25 août).