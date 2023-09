Michel Mouffe : "J’aimerais que mes tableaux dégagent un sentiment d’humanisme"

De Michel Mouffe, on dit souvent qu’il est héritier du mouvement Supports/Surfaces. Une appellation que l’artiste trouve "un peu faussée" mais qu’il définit comme ceci :

Un groupe d’artistes qui s’est préoccupé de la texture de la toile, d’adhérer au renouveau de l’art abstrait où on limiterait toutes les possibilités d’expression pour arriver à un résultat qui soi-disant servirait la peinture seule.

Soit un mouvement de la peinture qui ne chercherait rien d’autre que la peinture elle-même, c’est-à-dire qui ne ferait pas appel à un ailleurs. Pourtant, Michel Mouffe est pétri d’ailleurs, lui qui vit une partie de l’année en Espagne, dans une petite île des Baléares qui répond au nom de "Formentera" et qui est friand de littérature japonaise. Ses goûts le portent aussi vers la philosophie, que ce soit celle de Giordano Bruno ou d’Erasme, et vers la musique : le Stabat Mater de Marco Rosano, les chansons de Jacques Brel et de Nina Simone…

Je pense que je partage avec les philosophes et les artistes que j’aime une sorte de sentiment humaniste. Non pas que l’humanisme soit vraiment la route qu’ils se soient tous choisie, mais à travers leur expression et leur entendement du monde, il y a bien cette direction de la compréhension, cette ouverture au monde, cet entendement de la différence des autres qui est porté loin.

L’humanisme, un mot donc cher au cœur de Michel Mouffe. Et quand on dit "humanisme", on pense forcément au prince des humanistes, à savoir Erasme, à qui Michel Mouffe a consacré une station de métro.