Michel Legrand, enchanteur et en chansons

Aussi à l’aise en France qu’aux Etats-Unis, il compose comme il respire. Cela va de la musique du "Cave se rebiffe" de Gilles Grangier avec Jean Gabin en 1961 à "Breezy" de Clint Eastwood. Notez que son talent ne sera récompensé qu’Outre-Atlantique avec 3 Oscars pour "The windmills of your mind", sacrée meilleure chanson et entendue dans "L’affaire Thomas Crown" (en 1969), pour "Un été 42" (soit la meilleure musique de film en 1972) et pour "Yentl" (soit la meilleure adaptation musicale en 1984).