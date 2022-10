Michel Leeb vous parle d’un secret de famille "Inavouable" dans sa dernière pièce

Michel Leeb était l’invité de Cyril et ses chroniqueurs pour présenter sa nouvelle pièce de théâtre Inavouable. Une pièce qui parle d’une famille qui vole en éclat, une situation en opposition avec la vie réelle de Michel Leeb.

Alors que Gaspard et Clémence sont sur le point de garder Roberto, leur petit-fils, pendant que Lucas, leur fils unique et son épouse Manon partent en vacances en amoureux à Capri, une violente dispute éclate entre le jeune couple. Persuadés que Lucas et Manon étaient soudés, Gaspard et Clémence sont sous le choc et constatent que le couple est sur le point d’exploser. Gaspard et Clémence entament alors une discussion sur le possible divorce de leur fils. Des confessions émergent jusqu’à la phrase de trop. Celle-ci a des conséquences irréversibles…

Michel Leeb vous raconte cette histoire aux côtés des actrices Anne Jacquemin et Alice Raucoules et de l’acteur Arthur Fenwick. À quatre, ils vont essayer de se sortir de ce pétrin dans lequel ils se sont enlisés. Petit à petit ils se disent les choses et ça explose sans que l’on s’y attende. De révélation en révélation, le public sera surpris jusqu’à la dernière minute, le tout agrémenté de blagues.

Une histoire en opposition à la vie de famille de Michel Leeb "ça fait 41 ans que je vis avec ma femme, moi je n’en ai pas marre du tout, elle non plus, on s’en est encore parlé ce matin. […] On fait le point tous les 6 mois pour qu’on soit sûr de nous. Les enfants sont là, tout va bien, tout roule. J’ai un fils formidable que j’adore, c’est le seul homme dont je suis amoureux, ce qui est quand même toujours sympathique. Et puis, ma fille aînée, tout va très bien, Fanny. Ma fille cadette, elle s’occupe de cinéma, c’est elle qui représente Brad Pitt et DiCaprio en France, c’est quand même pas mal. […] Toute la famille est dans le milieu".

En plus de ce projet, Michel Leeb prépare également une pièce qu’il jouera en janvier à Paris et qu’il a écrite pendant le confinement. Pour cette pièce, il partagera la scène avec Francis Huster, Chloé Lambert et Philippe Vieux. Ensemble, ils vont vous raconter l’histoire de deux acteurs qui n’ont jamais réussi et qui rêvent d’être des stars sans jamais y arriver.

