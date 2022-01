Michel Leeb : mon fils, c'est moi en mieux !

Redécouvrons maintenant une des plus belles success story wallonnes : les raquettes de tennis Donnay. On se demande toujours aujourd’hui comment une petite usine située à Couvin en province de Namur a pu devenir leader mondial de la raquette de tennis et engager des stars comme Bjorn Borg ou André Agassi. Et pourtant tout est wallon et tout est vrai. Même la reprise de l’usine par Bernard Tapie. La saga Donnay, c’est un reportage de Frédéric Deborsu.