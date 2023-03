Michel Lecomte sera l’invité d’honneur du Grand Cactus ce jeudi 23 mars !

Habitué des grands rendez-vous sportifs, Michel Lecomte a présenté plusieurs éditions des Jeux Olympiques dont ceux de Los Angeles en 1984, de Séoul en 1988, de Barcelone en 1992 et d’Atlanta en 1996. En football, il présente "Mexigoal " en 1986 en alternance avec André Remy et la coupe du monde de 1994 depuis des lieux insolites comme un monastère ou encore une caserne.

Aux commentaires, Michel Lecomte a suivi le motocross, la vitesse pure moto, le championnat de football belge et de nombreux matches internationaux dont la dernière finale remportée par un club belge en Coupe qui opposait Malines à l’Ajax Amsterdam le 11 mai 1988.

Toujours en football, ses commentaires nous ont également fait vivre différentes coupes du monde et championnats d’Europe : en Allemagne en 1988, en Italie en 1990 où il commente son premier match des Diables contre l’Uruguay, en Angleterre en 1996, en France en 1998, chez nous et aux Pays-Bas en 2000 et enfin au Japon et en Corée en 2002.

Sur les plateaux d’émissions sportives, Michel Lecomte était à l’écran lors de la première émission de "Match 1" en septembre 1987, dans le "Week-end sportif" ainsi que "Studio Foot", "Studio 1" et "La Tribune" avec Benjamin Deceuninck. Récemment retraité, c’est sur le plateau du talk-show d’humour de Tipik qu’il signera son retour à la télévision.