Michel Lecomte, grand-père de 7 petits enfants, réagit à Viva for Life : "Cette cause me touche depuis le début"

Présent d’année en année pour le cube Viva for Life, Michel Lecomte, grande figure du journalisme sportif, n’a pas manqué de nous rejoindre par vidéo.

Retraité depuis bientôt deux ans et grand-père de 7 petits enfants, Michel Lecomte se dit particulièrement attaché à la cause Viva for Life. "Cette cause me touche et depuis que l’opération a été lancée, avec le succès que ça a généré, on sent qu’il n y a pas que moi qui aie été touché. Il faut réagir avec le cœur, c’est tout ce dont nous avons besoin pour permettre de faire évoluer une situation très préoccupante".