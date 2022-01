Michel Konen, emblématique ex-rédacteur en chef du Journal télévisé de la RTBF, est décédé (vidéos)

Fonceur, tonitruant et de nature pas très procédurière, celui qui était comparé parfois à un char d’assaut "en imposait" pour de nombreuses personnes qui l’ont côtoyé. Cette personnalité, experte notamment de la politique belge, "avait une vision de l'information". Faite d'exigence -parfois d'intransigeance aussi-, il pouvait défendre bec et ongle ses journalistes face aux pressions extérieures. Une nature forte, pugnace - et à la sonnerie de téléphone parfois déroutante-, qui n’hésitait pas à bousculer et à faire réfléchir. "C'était un homme attachant. Humain, et dans le métier, il voyait juste, vite et clair", résume Baudouin Remy.

Il ne mettait pas le pied dans la porte, il enlevait la porte