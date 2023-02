Michel Jonasz rend hommage à ses grandes sources d’inspiration dans son nouvel album "Chanter le blues"

Michel Jonasz fait son retour avec 11 nouvelles chansons dans son album Chanter le blues. Pour le 8/9, il revient sur son amour pour le blues au micro de Bruno Tummers.

Ses premières influences, ce sont la musique tzigane hongroise de ses grands-parents et la chanson française qu’écoutaient ses parents. Mais son premier grand choc sera la découverte du blues et du rock and roll avec Ray Charles et le titre What’d I say.

Tout son répertoire est traversé par ce blues. Il est rempli de références dans les textes de ses chansons. Michel Jonasz a toujours clamé cet amour pour cette source d’inspiration, qu’on retrouve déjà dans son premier groupe, le King Set.

"J’étais le chanteur du groupe, et donc je chantais du rock and roll et du rhythm and blues", se souvient-il. "C’est comme ça que j’ai commencé, ce n’est pas avec le jazz, contrairement à ce qu’on me dit souvent […]. Moi le jazz, je n’y connaissais rien."

Si le jazz est très peu présent dans sa musique, c’est surtout son titre La boîte de jazz qui lui aura permis de remplir des salles énormes durant la folie des années 80.

"Quand on fait 5000 personnes au lieu d’en faire 150 […], ça amène un certain confort", explique Michel Jonasz. "Le succès, c’est ça. C’est une voix qui vous dit : tu peux continuer, t’as pas besoin de faire un autre métier. Et plus il y a de monde, plus on a des moyens financiers pour faire des spectacles plus importants."