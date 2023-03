Michel Houellebecq débouté par un tribunal néerlandais, la diffusion d’un film qualifié de "porno" aura bien lieu

Michel Houellebecq voulait faire interdire la diffusion d’un film qualifié de porno, dans lequel il joue, et qui porterait atteinte à son image.

Mais un tribunal néerlandais a rejeté sa demande ne retenant pas les arguments de l’auteur qui affirme avoir signé le contrat sous l’effet de la fatigue et de l’alcool. Le juge a estimé qu’il n’y avait pas de preuve que le jugement de Michel Houellebecq ait pu être altéré, et que le contrat, s’il était "loin d’être équilibré" et accordait au réalisateur des droits étendus, n’était pas pour autant illégal.