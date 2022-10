Michel Hofman, le plus haut gradé belge est favorable à la réintroduction du service militaire "dans les prochaines années"

Invité dans l’émission L’Histoire continue qui se penche sur la suspension, il y a 30 ans, du service militaire, l’amiral Michel Hofman, patron de la Défense, s’est montré plutôt favorable à la réintroduction du service militaire.

Pourquoi avoir suspendu le service militaire en 1992 ?

Pour Michel Hofman la suppression du service militaire en 1992 était liée à plusieurs facteurs : "La chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide, l’évolution technologique qui rendait la formation plus compliquée et longue, la motivation au sein de la société, enfin les économies budgétaires ont joué aussi. Les nombreuses exemptions au service militaire, pistons et autres, ont aussi conduit à un sentiment d’injustice chez une partie des jeunes".

Pourquoi il faut réfléchir à sa réintroduction.

Faut-il réintroduire le service militaire obligatoire alors que la Russie menace ouvertement l’occident ? "Il faut mener la réflexion vu la situation. On peut reprendre les arguments qui ont conduit à la suspension et se demander si on ne pourrait pas réintroduire le service militaire. Car il y a un besoin éventuel de devoir se défendre sur le territoire de l’Otan ou le territoire de l’Europe qui pourrait justifier le besoin de rappeler des gens. Cela aurait du sens. Un service militaire obligatoire permet aussi de créer un lien entre l’armée et la nation et une adhésion autour de la défense".

Est-ce techniquement possible de réintroduire le service ? "Ce ne serait pas possible demain, mais dans les prochaines années oui. Il faut des budgets, des équipements, des hommes pour former les conscrits".