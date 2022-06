Michel Hazanavicius : son nouveau film "est conçu comme un tour de magie"

Coupez !, c’est à la fois un hommage au cinéma, un film déroutant et profondément bienveillant, et un laboratoire de l’humour pour Michel Hazanavicius.

"Le film originel (NDLR : Ne coupez ! de Shin’ichirō Ueda) est hilarant, c’est un film d’étudiants japonais très confidentiel en France […] et c’était un terrain de jeu génial" assure-t-il. Le film suscitera le malaise au début autant qu’il fera rire ensuite les aficionados d’humour absurde.

Déclinée en 3 parties, "sa structure est conçue comme un tour de magie" analyse le cinéaste, avec une résolution des 2 parties sur la fin. La première partie relève d’ailleurs du pastiche des séries Z. "C’est un art du bricolage le cinéma. Dans les séries Z, ce qui est beau c’est que cela se voit" se défend le réalisateur. "On commence à voir ce film en se disant que ce n’est pas très drôle, et après on se demande pourquoi on a jugé ce truc tellement les gens sont héroïques".

Coupez ! rallumera-t-il la lumière dans les salles obscures ? Hazanavicius l’espère : "Il n’y a pas un film qui changera le monde mais en creux ou un monde sans histoire, c’est une espèce de cauchemar absolu".