Michel Hazanavicius revient avec une comédie zombiesque, remake d’un film japonais à succès

Z (comme Z) plonge les spectateurs dans un tournage de film d’horreur qui vire… à l’horreur. Dans un bâtiment désaffecté, un réalisateur fauché, interprété par Romain Duris, s’impatiente à l’égard de ses techniciens et acteurs qui semblent de plus en plus désinvestis au fil des répétitions. L’irruption d’authentiques zombies sur le plateau va perturber le tournage du film au plus grand bonheur du réalisateur qui décide de tout filmer.