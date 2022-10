Michel Galabru aurait eu 100 ans !

Quand en 2008, Danny Boon lui propose ce rôle de Parrain à la Don Corleone dans "Bienvenue chez les Ch’tis", c’est réellement pour lui rendre hommage, lui qui a joué dans plus de 300 films. Un hommage mérité. Avec le succès de cette comédie, Michel Galabru se classe à la troisième place des acteurs français les plus populaires, derrière Gérard Depardieu et Louis de Funès (en pole position). Entre 1951 et 2016, ses films auraient séduit plus de 218 millions de spectateurs. Et à les revoir aujourd’hui, Michel Galabru séduit encore et toujours. Il est mort le 4 janvier 2016, à 93 ans.