Michel Fugain : “Il reste des gens biens et je m’efforce de les rencontrer”

Avec 10 millions d’albums vendus à son actif, Michel Fugain est l’un des artistes phare de la variété française et il est notre invité dans Plan Cult !

Le célèbre fondateur du "Big Bazar” nous rend visite pour parler de son tout nouveau spectacle "Fugain fait Bandapart” dans lequel il revisite plus de 50 ans de chansons. L’occasion pour Félicien Bogaerts de revenir sur la carrière du chanteur et ses plus grands succès. Une interview en toute intimité où l'interprète de "Une belle histoire, "Je n’aurai pas le temps” et "Fais comme l’oiseau” se livre à coeur ouvert.

Michel Fugain se produira au Cirque Royal le 10 janvier.