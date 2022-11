Michel Fugain en Belgique début 2023 avec sa troupe et son spectacle "Fugain fait Bandapart"

Michel Fugain est l’invité du 8/9 pour son nouveau spectacle : "Fugain fait Bandapart". Sa tournée passera en 2023 par la Belgique avec cinq dates en Wallonie et à Bruxelles.

Michel Fugain n’a jamais fait bande à part, mais sa bande a toujours été à part. À 80 ans, il se lance avec sa troupe dans une nouvelle tournée, Fugain fait Bandapart, un spectacle rassembleur qui mélange des classiques et des chansons inédites dans un véritable échange avec le public.

"Je crois qu’ils adorent ce qu’on raconte, et ils adorent aussi le fait qu’on passe une soirée ensemble. C’est pas le mec qui vient, qui aligne trente chansons et qui se barre", explique-t-il.

Depuis plus de 50 ans, Michel Fugain connaît toujours autant de plaisir à chanter ces chansons que tout le monde connaît. Pourtant, le Big Bazar ne représente qu’une toute petite partie de sa vie.

C’était il y a cinquante ans et ça a duré cinq ans. Je fais le métier depuis 56 ans, c’est-à-dire que ce n’est même pas 10%.

"Fugain fait Bandapart" passera en janvier 2023 au Cirque Royal de Bruxelles, au Forum de Liège, au Théâtre Royal de Mons et à l’Aula Magna de Louvain-La-Neuve, et par le Théâtre de Namur en mai. Plus d’infos et réservations disponibles sur la billetterie en ligne.