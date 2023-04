Michel François : « Je cherche toujours des moyens et des matériaux pour exprimer cette précarité du vivant »

Michel François est né à Saint-Trond, en 1956. Avant de se tourner vers les arts plastiques, il fait une première incursion dans le théâtre auquel il reviendra ultérieurement. Il intègre l’INSAS au sein de la section théâtre où il s’aperçoit assez vite que ce qui l’intéresse le plus est le décor. Par ailleurs, il cherche une technique qui lui permette de pouvoir pratiquer seul – d’où sa bifurcation – ce qui ne l’empêchera pas toutefois de garder sa porte ouverte, au sens propre comme au figuré ! Parmi ses collaborations, on peut citer notamment son travail avec les chorégraphes Pierre Droulers pour Mountain/Fountain (1995) et Anne Teresea De Keersmaeker pour The Song (2009 avec Ann Veronica Janssens) et En attendant (2012). Ce week-end du 29 avril, dans le Hall Horta du Palais des Beaux-Arts, le danseur Boštjan Antončič reprendra d’ailleurs son solo impressionnant qui avait fait sensation lors de la création du ballet En attendant à Avignon.