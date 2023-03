Michel François, Contre nature, Bozar expo.

L’exposition brasse quarante années de création et convoque des pièces du passé en dialogue avec des œuvres nouvelles. Contre nature est un titre polysémique. Contre désigne la proximité et l’opposition. L’artiste tout contre la nature voit s’exercer à son encontre des forces de destruction. Le vent qui met en mouvent un drapeau blanc est produit par une lourde machinerie. Un élément naturel et un corps artificiel scellent une union contre nature. Un parcours se fait à travers les pièces en enfilade du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Les salles portent des noms en relation avec six thématiques récurrentes que l’œuvre décline : Panoptique (Blind Spot), Théâtre des opérations, Jardin contre nature, Hétérotopies, Scènes des abandons et Pièces à conviction.