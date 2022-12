Michel Fautsch capture l’évolution de la nature pour éveiller les consciences

Après la sortie de son roman-photo "Un matin, dans la rivière, j’ai pleuré", Michel s’est lancé dans un énième projet de sensibilisation : " la voie sauvage ". " Il s’agit de développer une activité de photojournalisme centrée sur les petits et grands événements de la nature présente chez nous. Devenir le porte-parole de la vie sauvage, des plantes, des mammifères, des papillons etc. au travers de l’évolution quotidienne de notre territoire. " Qu’il s’agisse de petits épisodes ponctuels comme une halte migratoire exceptionnelle ou d’opérations de restauration bien plus importantes comme la réouverture de pelouse calcaire. Son regard reste évidemment objectif puisqu’il pointe également les évolutions plus malheureuses. " Les destructions d’habitats naturels sont malheureusement quotidiennes, je veux aider à ouvrir les yeux sur ces situations pour les éviter à l’avenir. Lorsqu’une situation me mobilise, je me rends sur place pour m’imprégner de la situation et réaliser les images, j’échange avec des observateurs locaux pour affiner l’analyse de la situation et ensuite je rédige des textes qui accompagnent les images et décodent les enjeux à l’œuvre. "