Michel Eltchaninoff à propos du cosmisme : "par sa géographie même, la Russie inspire l’infini"

Dans son livre, Michel Eltchaninoff écrit : "Que le mouvement cosmiste naisse dans le pays le plus vaste du monde, dans cette immense plaine parsemée d’églises, n’est certainement pas un hasard". Par-là, il veut indiquer deux aspects fondamentaux pour comprendre la naissance du cosmisme : le premier est que, par sa géographie même, la Russie inspire l’infini. Michel Eltchaninoff renvoie aux textes d’Anatole Leroy Beaulieu, historien français qui a voyagé en Russie à la fin du XIXe siècle et qui, dans son célèbre ouvrage sur "l’Empire des Tsars", faisait remarquer "l’immense étendue, vide et monotone, de l’espace russe qui fait naître d’emblée un imaginaire lié à l’infini". Le deuxième point à avoir à l’esprit est "une autre particularité russe : le mélange d’esprit scientifique et de mysticisme, qui l’a rendu possible". Les scientifiques russes sont nourris de spiritualité, d’interrogations métaphysiques, de goût pour l’occulte. Il y a dans la science russe une audace qui nous est étrangère à nous autres, européens de l’ouest. Les scientifiques et les citoyens portent en eux l’idée que la science pourra nous permettre d’accomplir des choses qui semblaient absolument inimaginables pour l’Homme par le passé. Dès lors, pourquoi l’homme n’abolirait-il pas la mort ? Pourquoi n’irait-il pas vivre dans l’espace ?

Ce n’est pas non plus un hasard si l’histoire du cosmisme commence à la fin du XIXe siècle, à une période où les sciences connaissent un progrès extraordinaire et où l’on est persuadé que ce progrès n’a pas de limite. On pense alors que l’Homme sera un jour capable de contrôler le climat (et de fait, aujourd’hui, on provoque la pluie en Chine), qu’on va faire reculer de plus en plus la mort avec les progrès de la médecine, etc. Ils sont persuadés que la science va non seulement nous permettre d’améliorer notre confort mais aussi de changer radicalement la vie humaine. C’est la rencontre de la science et d’une espérance utopique, l’idée qu’il faut changer de monde. La Révolution russe de 1917 n’est pas loin…