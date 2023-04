Ses romans policiers, tels que "La détresse des roses" et "Entre le paradis et l’enfer", plongent les lecteurs dans des enquêtes sombres et intenses, inspirés de faits réels. "La détresse des roses" s’inspire notamment de l’affaire non résolue du dépeceur de Mons, un mystère qui hante encore les esprits en Belgique. Par respect pour les victimes et pour ne pas interférer avec une enquête qui n’est pas encore résolue, Jack Jakoli a situé son intrigue dans une autre ville que Mons, tout en évoquant avec cette touche qui fait la patte de l’auteur, les anciennes méthodes de la police. Un nouveau roman très cru et très intenses qui explore une nouvelle fois la part sombre de l'humain.