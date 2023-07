Michel Dufranne vous livre ses 8 romans préférés de la saison !

De quoi ça parle ?

En rentrant chez eux un soir, les Navidson – Will, Karen et leurs deux enfants qui viennent à peine d’emménager en Virginie – découvrent qu’une nouvelle pièce a surgi dans leur maison… comme si elle avait toujours été là. Simple inattention ? Canular élaboré ? Mètres, plans et appareils de mesure sont réquisitionnés, et soudain l’explication la plus étrange devient la plus évidente : le foyer des Navidson est plus grand à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Plongée dans le labyrinthe d’une maison impossible, ce roman tout en méandres cache un minotaure : au cœur de l’obscurité abyssale et toujours croissante, résonne un grondement impie qui semble vouloir déchirer les murs et dévorer les rêves.

Le commentaire de Michel :

LE livre pour les amateurs d'OLNI (Objet Littéraire Non Identifié) ! L’expérience ultime de lecture tant par sa construction, sa narration, son intelligence, son mystère…

Si tant Michel que Gorian vous le recommandent... Vous pouvez foncer ! Attention tout de même, il s'agit d'un livre bien alambiqué.