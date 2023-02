Michel Drucker sorti de l’hôpital: «il prépare déjà activement son retour»

Après trois mois d’hospitalisation, Michel Drucker a enfin pu rentrer chez lui. Il sera de retour sur le plateau de "Vivement dimanche" à partir de mi-avril.

Le 8 février dernier, Michel Drucker était hospitalisé pour subir des examens médicaux. Sa collaboratrice parlait alors d’un séjour d’une quinzaine de jours à l’hôpital, tandis qu’on pouvait lire dans Le Parisien qu’il devrait sortir d’ici la fin de la semaine. Finalement, ses médecins ne l’ont autorisé à sortir que ce dimanche 26 février, soit près de trois semaines plus tard et moyennant une période de plus d’un mois de convalescence.

Côté santé, il semblerait que les nouvelles soient bonnes. "Michel va bien. Il est rentré chez lui. Il a besoin de se reposer après ces semaines d’hospitalisation éprouvantes", a effet déclaré Stéphane Sitbon-Gomez, directeur des programmes de France 2.

Contrairement à ce qui avait été initialement annoncé, il ne reprendra toutefois pas les tournages de "Vivement Dimanche" début mars, mais aux alentours de la mi-avril. Et d’après Stéphane Sitbon-Gomez, "il prépare déjà activement son retour".

D’ici là, ses anciennes émissions continueront d’être rediffusées au créneau horaire habituel.