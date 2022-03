Michel Drucker lâche le nom de son favori pour le remplacer à l'animation de "Vivement Dimanche"

L'icône de la télévision française, invité ce 28 février dans l'émission En aparté sur Canal+, s'est exprimé sur sa carrière. Il a notamment révélé l'animateur qu'il souhaiterait voir lui succéder à la présentation de Vivement Dimanche.

Après une longue convalescence suite à une double opération du cœur, Michel Drucker n'a plus quitté son célèbre fauteuil rouge de Vivement Dimanche depuis son retour sur les plateaux en mars 2021. L'animateur de 79 ans est bien décidé à ne pas prendre sa retraite quitte à 'mourir sur scène' comme le chantait Dalida.

C'est ce qu'il a expliqué dans l'émission En aparté sur Canal+ : "Plutôt mourir que de me réveiller sans pouvoir exercer mon métier. Je ne pouvais pas supporter l’idée de refaire un métier public alors que j’étais handicapé. Alors j’ai dit: 'Ce n'est pas la peine, vous me débranchez' parce que ma vie, c’est mon job, et si j’étais sorti diminué, handicapé sur le plan neurologique, cérébral, pour moi ce n’était pas jouable". Il renchérit : "On ne raccroche pas dans notre métier car ce sont les téléspectateurs qui raccrochent pour nous. C'est ma passion, je la vivrai jusqu'au bout sauf si un jour on me zappe mais ça ne sera pas de mon ressort. Je n'ai plus du tout l'intention de partir".

Cependant, il faudra tôt ou tard passer le flambeau à un ou une successeur(e). Mais l'animateur emblématique a déjà un nom en tête.