Michel Drucker est devenu ami avec un célèbre rappeur belge

L’icône de la télévision française, invitée ce 28 février dans l’émission En aparté sur Canal +, s’est exprimée sur l’extrême longévité de sa carrière. Il a aussi fait une révélation étonnante : il est devenu très ami avec Roméo Elvis. Cindya Izzarelli a commenté cette info anodine dans son Actu people.

L’animateur de France Télévisions ne voit pas sa cote de popularité baisser malgré des années passées à l’antenne. Sa détermination, son empathie et son extrême gentillesse séduisent toutes les générations. Même les jeunes rappeurs l’adulent dont un certain Roméo Elvis.

Les deux hommes sont devenus amis par l’intermédiaire d’un autre membre de la famille Van Laeken, Angèle.

"La charmante Angèle vient me voir un jour et elle me dit : 'Oh, vous avez un fan qui est mon frère, c’est Roméo Elvis'. Je lui dis alors : 'Mais il a 24 ans, je pourrais être son grand-père'. Elle me dit : 'Bah oui, mais il vous kiffe'. Alors on se kiffe, j’ai appris à kiffer, on se croise souvent, on a correspondu par Skype interposé et je suis sidéré de voir que les rappeurs viennent vers moi" a confié Michel Drucker sur le plateau de l’émission En aparté.

On comprend mieux aussi la facilité déconcertante avec laquelle l’animateur de Vivement Dimanche a présenté la météo de Télématin tout en rappant.