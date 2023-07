Michel Drucker donne de ses nouvelles après son opération : "J’ai mis deux mois avant de pouvoir reprendre une douche."

Michel Drucker s'exprime sur son état de santé et sur son retour à l'antenne.

L'animateur de "Vivement Dimanche" a subi une deuxième opération à coeur ouvert, ce qui l'a contraint à s'éloigner de l'antenne depuis quelques mois.

Au journal "Le Parisien", Michel Drucker donne de ses nouvelles : "Ça va bien et j'ai presque encore du mal à le réaliser. Vu la gravité de ce que j'ai eu, je n'aurais jamais dû revoir un journaliste devant moi. C'est miraculeux."

Le présentateur de 80 ans explique être passé tout près de la mort : "Mon frère Jacques, qui est médecin, m'a dit plus tard que je n'étais pas passé loin… À un moment, j'ai eu une baisse de tension et mon pouls est tombé à 30 pulsations. (…) Le soir, je me disais que je ne serais peut-être plus là demain ou la semaine prochaine."

Certaines nuits, j’étais tellement KO que je me disais que je ne referais jamais surface. J’étais une ombre, un fantôme. Je ne pouvais pas faire deux mètres à pied. J’ai mis deux mois avant de pouvoir reprendre une douche. Je ne mangeais plus. J’ai perdu dix kilos.

A l'hôpital, Michel Drucker a eu quelques surnoms comme "Terminator", "L'extraterrestre" ou encore "Le survivant".

Il n'est pas question pour Michel Drucker de prendre sa retraite ou de quitter France Télévisions : "C'est ma maison depuis 55 ans. Tant que mes patrons à France Télévisions auront besoin de moi et que je m'en sentirai capable, je serai là."

L'animateur a pour ligne de mire la présentation des Jeux Olympiques à l'été 2024 sur les antennes de France Télévisions.