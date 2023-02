Michel Drucker de nouveau hospitalisé : France Télévisions donne de ses nouvelles

Depuis quelques jours, Michel Drucker est de nouveau hospitalisé pour une série de tests médicaux.

En 2020, l’animateur de "Vivement dimanche" avait dû être hospitalisé pendant trois mois suite à un problème au cœur. Il avait été absent de l’antenne pendant sept mois.

Cette fois-ci, Michel Drucker sera absent pendant quelques semaines de France Télévisions. Sa collaboratrice a indiqué à l’AFP que l’homme de télévision de 80 ans sera de retour "d’ici une quinzaine de jours".

Selon Le Parisien, Michel Drucker sortira de l’hôpital d’ici la fin de semaine et il devra se reposer quelques jours par la suite.

Du côté de France Télévisions, Stéphane Sitbon Gomez, directeur des antennes et des programmes de France Télévisions a déclaré : "On a convenu avec Michel qu’il prenne le temps de se reposer après ses examens. J’échange avec lui tous les jours et il va très bien."

Si la nouvelle a créé quelques inquiétudes sur la santé de Michel Drucker, d’autres proches comme Cyril Hanouna ont indiqué : "Je voudrais faire un gros bisou à mon ami Michel Drucker qui nous regarde ce soir. Tout ce qui est dit est vrai. C’était prévu."

Plus de peur que de mal pour Michel Drucker, la série de tests médicaux était prévue depuis un an, un check-up pour vérifier que tout va bien et qu’il puisse repartir tourner "Vivement dimanche" ainsi que son spectacle en toute sécurité.

Michel Drucker doit-il arrêter sa carrière d’animateur ? L’émission "C’est pas fini" en débat cet après midi entre 17h et 19h sur Vivacité.