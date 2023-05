Michel Drucker annonce son grand retour après son hospitalisation

Michel Drucker donne de ses nouvelles après une hospitalisation pour des problèmes cardiaques en début d'année.

En février dernier, l'animateur de "Vivement Dimanche" devait retourner à l'hôpital pour une nouvelle complication au niveau du coeur.

Au micro de RTL, Michel Drucker explique ce qui lui est arrivé : "On m'a déjà opéré en 2020 (...) ils en avaient profité pour me changer le coeur complètement. Déjà cette opération-là, je ne pensais pas m'en remettre de sitôt. Et puis j'ai repris du poil de la bête, je ne lâche rien, entre les soins intensifs et la rééducation. Ca a pris des mois, je suis revenu en forme et je n'ai rien lâché. Et puis là, ce qui arrive rarement, il m'est arrivé exactement la même chose il y a quelques mois."

Le présentateur de 80 ans se décrit comme un survivant : "Je vais bien. J'ai l'impression d'être un revenant, d'être un survivant, parce qu'au cours de ces 3 dernières années, j'ai traversé des périodes extrêmement compliquées sur le plan cardiaque."

Michel Drucker déclare avoir eu le soutien des dirigeants de France Télévisions et il prépare son grand retour à l'antenne avec "Vivement Dimanche" en septembre : "Stéphane Sitbon-Gomez et Delphine Ernotte qui m'ont beaucoup soutenu pendant tous ces mois-là savent que j'ai un mental d'acier. Donc, je serai tout début septembre à l'antenne pour une nouvelle saison."

Michel Drucker sera aussi dans le dispositif de France Télévisions pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris.