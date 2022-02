Michel Drucker, Alain Souchon et Michaël Gregorio pimentent cette semaine “Alors On Sort ?”

On commence la semaine par une promenade scintillante dans un haut lieu de notre patrimoine wallon : le château d’Enghien et son parc. Au 17e siècle, le domaine était considéré comme l’un des plus élégants d’Europe. Outre le château plutôt récent, on y voit des tours, pavillons, statues et bassins enchanteurs, et grâce aux projections et installations lumineuses, l’effet est assez magique et plaira aux amoureux comme aux familles ; jusqu’au 6 mars.