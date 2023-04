Michel Draguet ne sera plus le directeur des Musées royaux des Beaux-Arts

Après 19 ans à la tête des Musées Royaux des Beaux-Arts, une page se tourne ?

"Effectivement, une page se tourne aux Musées royaux des Beaux-Arts, qui ont connu une transformation importante avec Michel Draguet, notamment avec la création du musée Magritte et la multiplication des fréquentations. Mais aujourd’hui, force est de constater qu’une page sur tourne et que les conditions n’étaient plus réunies pour continuer sereinement ce trajet.

Le bien-être du personnel est absolument essentiel et pour cela, effectivement, nous avons pris avec Michel Draguet, une décision de réorienter sa carrière et donc nous allons lancer une procédure de nomination d’un ou d’une nouvelle directrice à la tête de cette magnifique institution."

Mais le mandat de Michel Draguet venait à échéance le 30 avril de cette année, dans quelques jours. Dans ce cadre a été effectuée une évaluation sur base de témoignages objectifs, sur base de tous les éléments connus.

"Effectivement, il n’y a pas d’éléments probants par rapport aux accusations qui ont été émises.

Cependant, nous avons déterminé, en bonne discussion et en bonne intelligence que les conditions n’étaient pas réunies pour pouvoir continuer ou en tout cas se représenter pour un nouveau mandat.

Et c’est pour cela que des nouvelles orientations ont été prises pour Michel Draguet, qui continuera à mettre son expertise qui est réelle, sur des enjeux de patrimoine, de création de musée, mais qui effectivement ne rempilera pas à la tête du Musée des Beaux-Arts."

Mais il restera au fédéral dans les équipes de BELSPO (l’administration scientifique du fédéral, dont dépendent les musées royaux) ?

"Il a effectivement prouvé au cours de sa carrière qu’il avait une expertise sur ces questions patrimoniales, de construction d’institutions muséales. Et vu le nombre de projets que nous avons pour cette belle institution qu’est la Politique scientifique fédérale, on mettra ses compétences à contribution dans le futur."

Un départ en bons termes ? Les choses se sont – elles bien passées ? S’agit-il d’un compromis ?

"C’est en tout cas une discussion, notamment sur la base des faits qui ont été révélés dans l’actualité, qu’on ne peut pas ignorer. Parce que le bien-être du personnel, quand on a la tutelle sur les administrations, c’est la priorité.

Et donc nous avons eu cette discussion aussi au regard de ces éléments qui ont été apportés et qui ont été évalués dans le cadre de la procédure administrative.

Et donc aujourd’hui on ne peut que conclure que les conditions n’étaient pas réunies pour continuer à la tête du Musée des Beaux-Arts et pour cette raison.

Michel Draguet a pris une autre orientation et nous lancerons dès les prochains jours une procédure pour un ou une nouvelle directrice."

Comment allez-vous convaincre, si j’ose dire, le personnel, que travailler avec Michel Draguet, finalement, ce n’est peut-être pas si terrible ?

"Je pense qu’il sera dans un rôle où la composante de gestion des ressources humaines qui concentrait beaucoup du temps et de l’énergie quand on est directeur d’une institution qui a des centaines de collaborateurs comme le Musée des Beaux-Arts concentrera une moins grande partie du temps. Cependant, son expertise scientifique, son expertise académique sera mise à contribution, soyez-en sûr."