Michel Cymes et Dounia Coesens de retour dans "La doc et le véto"

Le duo formé par Michel Cymes, médecin, animateur et acteur, et Dounia Coesens (Plus belle la vie) est de retour pour deux soirées inédites sur La Une dans La doc et le véto. Deux épisodes coproduits par la RTBF à découvrir les jeudis 16 et 23 mars à 20h35.

En replay sur Auvio pendant 15 jours après la diffusion TV.

Fort de son succès, La doc et le véto (un unitaire diffusé sur La Une le 11 février 2021) est devenu une collection de téléfilms. Michel Cymes et Dounia Coesens reprennent donc leurs rôles de soignants dans deux nouveaux "épisodes" inédits. Il incarne un vétérinaire local bougon, elle joue une jeune vétérinaire lyonnaise. Alors que tout semble les opposer, Pierre et Emma travaillent côte à côte dans le cabinet de Valerande-les-Chantelles.

Le poison règne sur ces deux soirées inédites. Dans un premier épisode intitulé Le lac du diable, Emma et Pierre sont confrontés à une catastrophe improbable qui empoisonne hommes et animaux dans un large périmètre. C'est aussi dans cet épisode que l'on saura si Emma est la fille de Pierre, comme l'a annoncé Michel Cymes en janvier dernier. Ensuite, dans Les charognards, ils devront résoudre la mort inexpliquée de plusieurs vautours dans la région, visiblement empoisonnés. La doctoresse et le vétérinaire tentent de d'apaiser le village et constatent que la pire espèce de charognards est celle qui se nourrit du malheur des hommes…