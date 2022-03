Michel cherche un animal mythique dans les forêts du Congo : "On ne peut penser qu’à une espèce de dinosaure"

Michel mène ses recherches à la frontière du Congo et du Cameroun. Il en est à sa 17ème expédition. "Certains témoins l’ont déjà trouvé", affirme-t-il. En effet, s’il n’existe actuellement aucune preuve photographique du Mokele Mbembe, il y a des centaines de témoignages de pêcheurs et de pygmées. Ce dragon serait "géant", avec "un long cou" et doté d’une "tête fine". "Quand on voit le dessin de cet animal, on ne peut penser qu’à une espèce de dinosaure", dit Michel.

Dans son témoignage, il revient sur ses premières années d’expédition et sur les difficultés qu’il a rencontrées : "Tu es seul. Et pour tenir dans ces endroits, il faut que le moral tienne avant le physique."