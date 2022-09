Michel Boujenah : "J'aurai été content d'avoir un Molière pour mes enfants"

Michel Boujenah sera à Uccle ce jeudi 22 septembre pour y présenter ses plus grands personnages Les Magnifiques.

Au micro de David Barbet, journaliste pour Télépro, le comédien est revenu sur sa nomination aux Molières : "Ce n'est pas une revanche même d'avoir été nommé aux Molières. Ils ne me l'ont pas donné mais c'est normal, je suis trop beau. Je ne vois pas une autre raison possible. Ce n'est pas grave, c'est bien d'être nommé. J'aurais été content pour mes enfants de l'avoir."

Michel Boujenah a aussi évoqué son pire souvenir de sa carrière : "Un jour, on me propose un film, je dis non. Le scénario n'était pas bon. Ils me l'ont proposé plusieurs fois en augmentant le cachet à chaque fois. À la fin, j'ai dit oui pour l'argent."

Pour conclure l'interview, l'acteur a laissé la porte ouverte à un nouveau film Trois hommes et un couffin : "On pourrait jouer les grands-pères. Un jour, elle pourrait débarquer avec trois gosses de 8, 9 et 12 ans et elle nous dit qu'elle nous les laisse pendant six mois. C'est un sujet vraiment fort, c'est possible. Il faut demander à la réalisatrice Coline Serreau."

