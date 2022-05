Michel Boujenah fait des adieux émouvants à ses personnages emblématiques dans son nouveau spectacle

Michel Boujenah dépeint la société actuelle dans Les adieux des magnifiques, mais aussi l’héritage laissé par les anciens.

Il évoque notamment le quotidien des nouvelles générations bousculé par les catastrophes et la technologie. Un des petits-fils des Magnifiques craint de sortir à cause de la pollution, du coronavirus ou des attentats. Sa solution pour se protéger quand il doit aller chercher à manger ? Se balader en scaphandre. Autre quotidien déconcertant, celui d’une fille mariée 5 fois et qui a eu 3 enfants par union, auxquels elle ajoute les beaux-enfants de ses conjoints. Pour tous les reconnaître, elle a acheté un logiciel de reconnaissance facial.

"C’est le résultat des modes de vie qui ont changé. Mes personnages qui ont 80 balais sont confrontés à tout cela" indique-t-il.

Maxo, Julot et Guigui doivent aussi composer avec le langage employé par les jeunes qu’ils ne comprennent absolument pas. "On a tous des histoires particulières, des racines. Si on se coupe de cela on est mort. Mais cela ne veut pas dire pour autant que la nouvelle langue des jeunes est nulle. Je ne la critique pas, elle est différente" nuance-t-il.