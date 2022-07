Michel Berger - Tout pour la musique : son œuvre racontée en podcast par ses proches et biographes

Pour nous faire vibrer au son de la musique de Michel Berger et marquer les 30 ans de sa disparition, Cécile Poss a rencontré ses proches, ses amis et ses biographes. Elle nous emmène dans l’univers de l’un des plus grands mélodistes français, qui se raconte aux côtés de France Gall, Véronique Sanson, Daniel Balavoine et Johnny Hallyday.

Mélodiste d'exception aux chansons intemporelles, Michel Berger a exercé une influence gigantesque sur la chanson française. Disparu en août 1992, il a laissé une encre indélébile sur le public en 30 ans de carrière. De ses collaborations avec Véronique Sanson, Françoise Hardy et France Gall à ses plus grands tubes, en passant par le triomphe de Starmania, l'artiste français a connu le succès à la fois en tant que producteur, auteur, compositeur, et chanteur.

Des sources d'inspiration rock et soul à son décès tragique, effectuez une plongée impressionniste au cœur du paradis blanc avec la série de podcasts Michel Berger - Tout pour la Musique. Créée en 2014 par Cécile Poss, elle raconte l'histoire de Michel Berger à travers des archives et notamment les témoignages de ses musiciens, de son manager Grégoire Colard, de son cousin Patrick Haas, ou de ses amis Luc Plamondon, Alain Souchon, ou Jean-Philippe Saint-Geours.

