Michel Berger et Véronique Sanson, découvrez l’histoire rocambolesque de leur rupture

Cet été dans Le 8/9 et Le 8/9 Continue, Pierre Bail vous raconte des histoires musicales. Découvrez l’histoire rocambolesque de Michel Berger et Véronique Sanson. Récemment Véronique Sanson est revenue sur sa relation passionnelle avec Michel Berger, marquée par une douloureuse rupture, qui sera, paradoxalement, l’une des séparations les plus fécondes de la chanson française. Leur rupture a donné naissance à des chefs-d’œuvre, tels Quelques mots d’amour, Résiste ou La Groupie du pianiste.

Tout commence en 1973, peu avant que Véronique Sanson ne commette l’irréparable : ce qu’on appelle communément le "coup du paquet de cigarettes".

Un soir d’octobre, la chanteuse alors âgée de 23 ans, s’absente du studio où elle répète avec Michel Berger qui est son compagnon mais aussi son directeur artistique, pour aller acheter des cigarettes. Michel Berger ne sait pas à ce moment-là qu’ils ne se reverront plus jamais, sauf dans quelques émissions.

Les heures passent et elle ne revient pas, Michel Berger, fou d’inquiétude, appelle les hôpitaux, prévient la police, et met tout en œuvre pour retrouver sa dulcinée.

Ce n’est que trois jours plus tard qu’il apprend qu’elle a pris un aller simple pour les Etats-Unis, rejoignant ainsi un autre musicien qui lui avait promis de l’épouser, la rock star Stephen Stills.

Six mois plus tard, elle épousait son nouveau compagnon, laissant un Michel Berger qui en avait gros sur la patate, mais qui décide alors de devenir également chanteur et produit l’un des plus beaux disques, Cœur brisé.

Leur histoire avait pourtant bien commencé. Amoureuse, le premier disque de Véronique Sanson produit par Michel Berger, aura connu un succès immédiat devenant, rapidement double disque d’or. Il avait révélé au public une Véronique Sanson jusque-là inconnue, ainsi que son histoire d’amour avec son directeur artistique, à qui était dédié le titre qui sonnait comme une déclaration d’amour.

Le couple Sanson-Berger a vécu six ans d’amour passionné et de musique avant cette fracassante rupture. Par la suite, Michel Berger a rencontré France Gall. En 1975, Michel Berger interpelle celle qu’il ne parvient pas à oublier dans Seras-tu là ?. Véronique, qui vit désormais aux Etats-Unis avec Stephen Stills, lui répond un an plus tard le titre Je serai là.

Quatre ans plus tard, alors qu’il est marié à France Gall, Michel Berger clame “il manque quelqu’un près de moi” dans Quelques mots d’amour. La même année, il fait passer un Message Personnel par le biais de Françoise Hardy à la belle Véronique.

Une rupture douloureuse mais qui a été l’une des plus prolifiques de la chanson française.