Michel Berger chante "Diego, libre dans sa tête", un titre aussi interprété par France Gall et Johnny Hallyday

Le 2 août 1992, Michel Berger décédait après un infarctus alors qu’il était en vacances dans sa maison de Ramatuelle dans le Var. Trente en plus tard, la RTBF met le chanteur à l’honneur en ressortant de ses archives la prestation de Michel Berger dans "La bonne étoile". (Re) Découvrez Diego, libre dans sa tête, chanté par Michel Berger accompagné par Jean Vallée à la guitare.

Écrite en 1981 par Michel Berger, Diego, libre dans sa tête dénonce la répression mise en place à l’époque par les dictatures en Amérique Latine. Diego est un opposant qui a été emprisonné "pour quelques mots qu’il pensait si fort".

C’est une chanson qui montre l’engagement de Michel Berger, une chanson politique qui fait monter l’émotion crescendo, portée, dans un premier temps, par une femme en colère, France Gall. Puis, quand Michel Berger décide de l’interpréter à son tour, par un intellectuel qui veut changer les choses. Et enfin par un chanteur qui voulait crier sa colère, Johnny Hallyday.

Diego, libre dans sa tête, un manifeste puissant ancré dans son époque qui a été chanté par les plus grandes voix de la chanson française. Un titre qui dénonce l’opération Condor, une campagne d’assassinats et de lutte antiguérilla organisée au Chili, en Argentine, en Bolivie, au Brésil, au Paraguay et en Uruguay. C’est dans ce contexte que le personnage de Diego est né.

Sur scène, à chaque fois qu’elle est interprétée, l’émotion est au rendez-vous. Un succès qui perdure, 30 ans après le décès de celui qui l’a écrite, grâce à ses trois interprètes, France Gall, Johnny Hallyday et son interprète compositeur, Michel Berger.