Michel Berger, 30 ans après sa disparition revivez ses plus beaux passages en télé

Michel Berger était également un artiste engagé et cet engagement, il ne l’a jamais quitté. Tout au long de sa carrière avec ses amis Coluche, Balavoine et France Gall. Il avait écrit une très belle chanson Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux, qu’il avait interprétée en 1985 sur le plateau de l’émission "Domino" présentée par Dominique Wathelet. Une époque où l’on chantait sans micro à la télé, en playback pour des raisons techniques et pour que le rendu corresponde à la volonté de l’artiste.