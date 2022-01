Michel Berger : 2022 marque le 30e anniversaire du décès du chanteur humaniste

Michel Berger a toujours été sensible au monde qui l’entoure, il aide discrètement de nombreuses personnes et est ravi de payer beaucoup d’impôts, ce qui lui vaudra de sérieuses disputes avec son producteur et ami, Bernard de Bosson.

Dans les années 80, le couple Gall-Berger est séduit par l’Afrique. Plusieurs titres naîtront de ces voyages sur le continent africain, notamment Babacar, l’histoire véridique d’un bébé du même nom que le couple rencontre au Sénégal en 1986. Michel et France vont financièrement prendre en charge toute l’éducation de Babacar que France voulait originellement adopter.

La pauvreté, le manque d’eau et la famine qui sévissent en Afrique préoccupent beaucoup Michel Berger. Pour le musicien, se contenter de dénoncer la misère du monde dans les chansons est largement insuffisant, alors il s’engage dans l’humanitaire. Avec notamment Daniel Balavoine, ils décident de monter "Actions Écoles", un projet qui naît dans la lignée des Live Aid.