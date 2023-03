Michel-Ange Balikwisha verra après l’Euro Espoirs, s’il choisit la Belgique ou le Congo

Michel-Ange Balikwisha (21 ans) est le petit frère de William Balikwisha (23 ans) qui a opté pour la sélection congolaise : "On n’en a pas parlé à deux. Il n’a pas eu d’appel de la Belgique, donc il s’est tourné vers le Congo", a confié l’attaquant de l’Antwerp.

Michel-Ange peut lui, encore choisir entre les Diables Rouges et le Congo. A l’heure actuelle, il n’a pas encore fait son choix : "Ce n’est pas ma priorité. Là, je me concentre sur les Diablotins parce qu’il y a l’Euro, et je n’ai que cela dans ma tête. Et comme je l’ai déjà dit en conférence de presse, c’est plus tard que je prendrai mon choix définitif, là je ne pense pas vraiment au Congo".

Un choix que le jeune attaquant de l’Antwerp prendra en famille et à tête reposée.