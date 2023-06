Michel-Ange Balikwisha regrette les occasions manquées par les Diablotins : "Je pense que je vais m’en vouloir un peu…"

Belgique et Pays-Bas nous ont offert un véritable spectacle, mercredi, à l’occasion de leur premier match à l’Euro Espoirs 2023. Il n’a manqué que les buts dans cette rencontre, lors de laquelle les deux portiers ont brillé, sauvant leur équipe respective à plusieurs reprises. Monté en deuxième période, Michel-Ange Balikwisha aurait pu faire la différence mais, lui aussi, a buté contre l’infranchissable Bart Verbruggen.

"En 1ère mi-temps, on n’arrivait pas à sortir du pressing néerlandais. On les laissait trop jouer. Après, on a joué un peu plus haut et j’ai pu apporter plus de danger. On doit analyser notre 2e période et continuer de jouer de la sorte. Au final, c’est un bon point mais c’est de notre faute s’ils se sont créés autant d’occasions", a expliqué le champion de Belgique au micro de Lancelot Meulewaeter.

"Mickey", comme on le surnomme, s’est créé deux très belles opportunités, dont un face-à-face manqué avec le portier anderlechtois. "Le gardien fait deux gros arrêts mais je devais marquer, surtout le deuxième. Je pense que je vais m’en vouloir un peu… Avec mes qualités, je ne peux pas me permettre de rater ce genre d’occasion", a conclu Balikwisha, qui aura l’occasion de se racheter face à la Géorgie dès samedi.