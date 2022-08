Michel-Ange Balikwisha, auteur d’un incroyable raté, sauvé par un hors-jeu

Michel-Ange Balikwisha peut remercier l’arbitre assistant de la rencontre entre l’Antwerp et Zulte Waregem, qui lui a sans doute évité de faire le tour des réseaux sociaux.

Après une première période vierge au niveau du tableau d’affichage, Michael Frey est lancé en profondeur et se présente face à Sammy Bossut. Très altruiste, l’attaquant voit Balikwisha arriver à toute vitesse sur le côté gauche et décide de lui offrir un caviar. L’ex-joueur du Standard se retrouve alors seul face à un but laissé vide par le portier de 36 ans. Mais au lieu de frapper en un temps, l’ailier anversois réalise un contrôle affreux et se foire totalement, ce qui permet à Bossut de dégager le ballon en corner.

Heureusement pour Michel-Ange Balikwisha, l’arbitre de la rencontre signale un hors-jeu de Frey dans la foulée. En voilà un qui a eu chaud !

Tout est bien qui finit bien pour le Diablotin puisque c’est lui qui va offrir la victoire (1-0) au Great Old sur une action plus ou moins similaire à la 68e minute de la partie.