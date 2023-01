Michael Vanthourenhout veut "savourer" son titre national avant de penser aux championnats du monde

Michael Vanthourenhout veut d'abord savourer son titre de champion de Belgique de cyclocross conquis dimanche à Lokeren avant de songer à d'autres objectifs comme les championnats du monde à Hoogerheide aux Pays-Bas le 5 février.

A tel point que le coureur de Pauwels Sauces-Bingoal a retardé d'un jour son départ pour le stage avec son équipe en Espagne pour célébrer son maillot noir-jaune-rouge à Ottegem.



"Les jambes sont un peu fatiguées", a confié celui qui est aussi champion d'Europe avouant avoir fêté jusqu'aux petites heures son titre national. "Après le podium, les interviews, le contrôle antidopage, nous avons fêté ça avec l'équipe jusqu'à 2h30 du matin. Cela a donné un caractère un peu plus spécial. Laurens Sweeck et moi, nous nous sommes livrés à une belle bagarre. La saison a souri à plusieurs d'entre nous déjà. Tout le monde a eu ses bons moments. Eli Iserbyt, Sweeck, puis moi-même. Et il y a bien sûr Wout van Aert, Mathieu van der Poel et Tom Pidcock. Je veux d'abord profiter de ce moment avant de songer aux championnats du monde".