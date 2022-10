Nafi Thiam a choisi Michael Van der Plaetsen comme coach : "J’ai besoin d’une méthode plus innovante"

Ce choix de changer, c’est aussi une volonté pour Thiam de tenter d’aller chercher le record d’Europe, voir plus.

"J’ai envie d’aller le plus loin possible et d’atteindre mon potentiel maximum. Si je veux aller le plus loin possible, je dois trouver une autre méthode et essayer sans avoir peur. Je me dois d’y aller à fond. Je ne mets pas de côté les championnats, mais je vois plus à long terme. Je veux tenter le record d’Europe et essayer de me donner tous les moyens. C’est clair que mes habitudes vont un peu changer, mais je ne dis pas non à des médailles en plus. Je veux juste voir jusqu’où je peux aller et voir le nombre de points que je peux faire."

Avec ce nouveau coach, Thiam devra donc partir s’entraîner en Afrique du Sud de temps en temps. Pas de quoi faire peur à Nafi :

Je n’ai qu’une seule carrière et si je ne veux pas regretter, je dois le faire.

"Je pars début novembre et pour le retour, ça dépendra de comment ça se passe et de ma saison 2023, si je fais de l’indoor. Si oui, je reviens fin février. On verra comment ça se passe. Il y a un groupe avec Michael. Mais pour certains entraînements, surtout au début, ce sera en one on one pour apprendre à se connaître. Après, forcément, tu as toujours la peur si ça ne fonctionne pas surtout à ce moment-ci de ma carrière. Mais comme je l’ai dit, si tu es persuadé que tu es dans une zone de confort et que si tu y restes, tu n’atteindras pas les objectifs que tu veux, pour moi ce n’est pas possible de la jouer safe. C’est ma vie et ma carrière et c’est un risque. Si je veux atteindre mes objectifs, je dois changer des choses. Ce n’est pas parce que je fais ces changements que je vais les atteindre. Mais je fais mes choix dans l’espoir d’y arriver. Je n’ai qu’une seule carrière et si je ne veux pas regretter, je dois le faire."