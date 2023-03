Michael Van der Plaetsen, nouveau coach de Nafi Thiam : "Nous n’avons pas peur du défi ou de voir où on en est"

Le duo VDP-Thiam ne veut pas brusquer les choses et travaille sur le long terme avec Paris 2024 dans le viseur. Michael et Nafi se sont d'abord attelés à panser les plaies du passé, à soigner un corps meurtri.



"Les dernières années ont été chargées avec beaucoup de championnats. Je ne vais pas dire qu’on va freiner mais on ne va certainement pas trop en faire. Parce que 2024 est le plus important. On est dans une phase de temporisation. On regarde ce qui peut être fait dans l’optique de l’an prochain. Pour aller chercher un nouveau titre olympique".



Sur la route des JO, Istanbul est la première étape. Nouveau coach, nouvel environnement, les résultats de Nafi seront scrutés. Les 4 mois de travail seront aussi analysés sous ce spectre-là par les observateurs et la concurrence. "On peut voir les choses comme ça. Mais nous n’avons pas peur du défi ou de voir où on en est. On verra quel est le résultat vendredi soir", conclut Van der Plaetsen.