Michael Stipe sort le premier vinyle en plastique bio au monde

Produit par Brian Eno, ce disque de singles inclut aussi " Oh My Heart " de Beatie Wolfe. Les bénéfices des vente de ce single iront à l’association de Brian Eno, EarthPercent. L’édition limitée de 500 copies est déjà sold out mais le titre est aussi disponible digitalement en tant qu’extrait de la compilation qui rassemble aussi Peter Gabriel, Big Thief et Hot Chip.

Créée par Brian Eno l’an dernier, l’association a pour but d’offrir " des moyens simples et innovants aux entreprises et aux artistes de faire des dons qui auront un impact immédiat sur l’urgence climatique. "

L’organisation avait souligné la " Journée de la Terre " en avril dernier en sortant quelques titres exclusifs de Michael Stipe, Coldplay, Brian Eno, Anna Calvi et Jarvis Cocker via Bandcamp.